Сьогодні, 2 липня, приблизно о 10:00, на автодорозі М-14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» біля с. Котляреве Шевченківської громади сталась ДТП за участі фургона Ford Transit під керуванням 62-річного чоловіка, Skoda Octaviа, за кермом якого перебував 56-річний водій, та Volkswagen Рassat із 37-річним керманичем.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, внаслідок зіткнення транспортних засобів водій Skoda від отриманих травм помер у кареті швидкої медичної допомоги. Інші учасники автопригоди від госпіталізації відмовилися.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, попередньо, ч. 2 ст. 286 КК України.

Наразі поліцейські встановлюють обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які стали свідками або володіють будь-якою інформацією звернутися за телефоном: 068-327-44-14 або 102.

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