Сьогодні, 2 липня, вдень військові рф здійснили атаку на обласний центр безпілотними літальними апаратами.

В результаті ворожого обстрілу зазнали пошкоджень житлові будинки приватного сектору, поінформували в поліції Миколаївської області.

Сталися пожежі, які рятувальники ліквідували. Також на місці надали допомогу двом місцевим мешканкам, госпіталізували чоловіка.

На місцях подій працюють слідчі відділу розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, слідчого управління, поліцейські слідчо-оперативних груп відділень поліції Миколаївського райуправління та фахівці управління вибухотехнічної служби обласного главку поліції.

Правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину, збирають речові докази у рамках досудового розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України.

Шановні громадяни, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Негайно прямуйте до укриття та залишайтеся там до офіційного повідомлення про відбій.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві рятувальники показали, як гасили пожежі після обстрілів (ФОТО, ВІДЕО)