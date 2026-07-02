Сьогодні вдень російські війська знову атакували Миколаїв БпЛА. Під атакою опинився приватний сектор. Пошкоджено п’ять житлових будинків, виникли пожежі. Двом жінкам медики надали першу допомогу на місці. Вогнеборці ліквідували пожежу будівель на площі 90 кв. м, а також займання сухої трави.

Також внаслідок атаки госпіталізовано чоловіка, який перебуває у важкому стані.

В іншому районі міста внаслідок падіння уламків БпЛА виникла масштабна пожежа сухостою на відкритій території. Рятувальники нараззі вживають заходів щодо її ліквідації.