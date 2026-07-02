Польща екстрадувала громадянина України, котрий із 2017 року переховувався від слідства за підозрою у незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Про це напередодні повідомив Офіс генпрокурора, пише Кореспондент.

За даними слідства, у 2017 році в Черкасах чоловік неодноразово збував амфетамін, кокаїн та психотропну речовину mCPP, зокрема в особливо великих розмірах.

Зокрема задокументовано кілька епізодів збуту. Один із них – реалізація понад 4,4 тис. таблеток із вмістом mCPP загальною масою понад 71 г. Також встановлено факти збуту амфетаміну та кокаїну.

Тоді як окремий епізод стосується замаху на контрабанду наркотиків.

“Перебуваючи за межами України, підозрюваний відправив міжнародне поштове відправлення з таблетками, що містили бупренорфін. Під час митного контролю відправлення виявили та вилучили”, – зазначили у повідомленні.

Після виїзду з України фігурант переховувався за кордоном. Його оголосили в міжнародний розшук, затримали на території Польщі та передали українській стороні.

Нині йому інкримінують замах на контрабанду наркотичних засобів, а також незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України.

Підозрюваного вже взяли під варту.