Миколаївці бачать і відчувають дим, джерело якого знаходиться у невидимій їм зоні. І дійсно, як повідомили у ГУ ДСНС у Миколаївській області, наразі рятувальники ліквідовують масштабну пожежу сухої рослинності, сміття та чагарників на відкритій території. Через спекотну та вітряну погоду вогонь швидко поширюється, створюючи загрозу подальшого розповсюдження на значні площі та наближення до житлового сектору.

До гасіння залучено пожежно-рятувальні підрозділи, які вживають усіх необхідних заходів для локалізації та ліквідації займання. Роботи тривають.

Закликаємо громадян не випалювати суху рослинність, не кидати недопалки та не залишати багаття без нагляду. У спекотну погоду навіть незначне джерело займання може спричинити масштабну пожежу.