Компанія Airbus Defence and Space 1 липня підписала меморандум про взаєморозуміння з українським оборонним кластером Brave1. Співпраця передбачає створення спільних робочих груп для реалізації технологічних проєктів, що охоплюють шлях від початкових наукових досліджень до модернізації наявного обладнання.

Про це йдеться у пресрелізі Airbus.

Brave1, що функціонує як спільна інноваційна платформа для міністерств, військових та приватного технологічного сектору країни, слугує основним центром для прискореного впровадження передових технологій на полі бою від концепції до бойового розгортання. Ця угода знаменує собою перше промислове стратегічне партнерство Brave1 із західною компанією.

Співпраця передбачає створення спільних робочих груп для реалізації технологічних проектів, починаючи від початкових наукових досліджень і закінчуючи модернізацією активного обладнання. Для пришвидшення розгортання технології Airbus Defence and Space будуть безпосередньо інтегровані в програму Brave1 «Випробування в Україні». Це дозволяє проводити інтенсивні спільні випробування на передовій та спільну оцінку, включаючи дані про операційну ефективність, що безпосередньо передаються назад у цикл розробки для задоволення негайних вимог безпеки. Крім того, Airbus буде ключовим партнером саміту Defence Tech Valley у Львові, одного з найбільших заходів оборонних технологій у Європі, підтверджуючи свою роль ключового європейського партнера України.

Наша місія розширюється від запуску стартапів до формування глобальних промислових альянсів у рамках нашої нової ініціативи «Brave Prime», – сказала Ірина Заболотна, операційний директор Brave1. «В Україні цикли досліджень та розробок вимірюються не місяцями чи роками, а днями. Партнерство зі світовим лідером, таким як Airbus, дозволяє нам поєднати їхні десятиліття глибокого аерокосмічного досвіду з нашим гнучким, перевіреним у бойових умовах підходом до досліджень та розробок. Разом ми створюємо швидші та стійкіші оборонні рішення для майбутнього європейської безпеки».

«Співпраця з Україною в галузі оборони означає ефективну роботу над колективною безпекою Європи», – сказала Джо Мюллер, член Виконавчого комітету Airbus Defence and Space. «Те, що Brave1 обрала нас стратегічним партнером в одній з найсучасніших оборонних екосистем світу, багато для нас означає. Ми прагнемо підтримувати наших партнерів нашим всебічним досвідом та навичками в оборонній аерокосмічній галузі, одночасно розширюючи наші майбутні можливості завдяки унікальному досвіду та таланту українських новаторів».