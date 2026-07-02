Пілот літака, який врізався у найвищий хмарочос Пекіна, діяв навмисне, бо вирішив таким чином закінчити своє життя.

Слідчі встановили, що пілотом був 66-річний житель Пекіна на прізвище Лю, у якого в анамнезі були хронічне безсоння та тривожність. Записи із щоденника, знайденого після краху, свідчать, що загиблий пілот фіксував у ньому суїцидальні думки.

Нагадаємо, 26 червня літак врізався у 109-поверхову вежу Citic Tower у центральному діловому районі столиці, внаслідок чого 13 людей отримали поранення, а сам пілот загинув.

Літак безперешкодно пролетів через один з повітряних просторів Китаю, що найбільш охороняються: зіткнення сталося всього за кілька кілометрів від штаб-квартири Комуністичної партії і житлових комплексів, де живе найвище керівництво КНР.