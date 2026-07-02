

Дорожньо-транспортна пригода за участю потяга та маршрутного автобуса сталася сьогодні, 2 липня, близько 13:55 у селищі Квасилів.

На місці події працюють поліцейські та всі екстрені служби.

Наразі відомо про 4 загиблих. Крім того, є травмовані, їм надають необхідну медичну допомогу. Обставини трагедії встановлюються.

В Укрзалізниці повідомили наступне:

На залізничному переїзді в Рівненській області сталося зіткнення маршрутного мікроавтобуса з поїздом. Попередньо є загиблі та постраждалі серед пасажирів мікроавтобуса. Рух на дільниці тимчасово обмежено.

Наразі на місці події працюють правоохоронці, рятувальники та працівники залізниці. Усі обставини аварії будуть встановлені за результатами перевірки.