У Демократичній Республіці Конго щонайменше 438 людей померли внаслідок зараження лихоманкою Ебола від початку спалаху. Про це повідомляє Canberra Times, пише Кореспондент.

Раніше повідомлялося про 360 загиблих, однак оновлены дані свідчать про зростання кількості жертв.

Загалом медики пыдтвердили близько 1,4 тисячі випадків інфікування вірусом у краъны.

Спалах Еболи було зафіксовано в середині травня. Епіцентром стала провінція Ітурі на сході країни. Згодом інфекція поширилася на провінції Північне Ківу та Південне Ківу, а також на територію Уганди.