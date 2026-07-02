російські інформаційні ресурси активізували кампанію з поширення фейків про нібито підготовку країнами ЄС масштабної депортації українців мобілізаційного віку. Лише за 1 липня зафіксовано близько 170 публікацій на цю тему. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій, передає УНН.

російська пропаганда поширює неправдиві твердження про те, що країни ЄС нібито планують до березня 2027 року примусово повернути до України чоловіків мобілізаційного віку від 23 до 60 років – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворожі ресурси використовують емоційні маніпуляції та вигадані сюжети, намагаючись представити європейські держави, зокрема Німеччину, Данію та Польщу, як “жорстоких і бездушних виконавців”, які нібито сприймають українців як “витратний матеріал”.

У Центрі стратегічних комунікацій наголосили, що основними цілями цієї інформаційної операції є підрив довіри українців до європейських партнерів, провокування напруженості між українськими біженцями та урядами країн ЄС, дискредитація мобілізаційних процесів в Україні, а також просування наративу про нібито втрату Україною суверенітету.

За інформацією Центру, лише за 1 липня близько 120 FIMI-ресурсів опублікували майже 4,5 тисячі матеріалів зі згадками про Україну, поширюючи деструктивні наративи та інформаційні маніпуляції.