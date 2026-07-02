Спекотна погода не відступає, а температурні показники й надалі оновлюють історичні максимуми.

Про нові температурні рекорди 2 липня повідомили в Миколаївському гідрометцентрі, передає Інше ТВ.

За даними метеорологічних спостережень, в Очакові та Березанці були перевищені максимальні температури повітря для цієї дати. Попередні рекордні значення були зафіксовані у 2024 році.

Закликаємо жителів області бути обережними: уникайте тривалого перебування під прямими сонячними променями, дотримуйтеся питного режиму та стежте за самопочуттям.

Слідкуйте за прогнозами та попередженнями Миколаївського обласного центру з гідрометеорології та довіряйте лише перевіреній інформації.

Як повідомляло Інше ТВ, 30 червня температурний рекорд було встановлено, зокрема, у Миколаєві – 38,3°С (попередній рекорд в цей день – 35,4°С у 1963 р.).