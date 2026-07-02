Італія не збирається блокувати виділення фінансової та військової допомоги Україні на 2027 рік і залишається непохитним у своїй підтримці Києва. Про це повідомляє італійське агентство ANSA, посилаючись на урядові джерела в Римі, пише Кореспондент.

Співрозмовники офіційно спростували публікацію німецької газети Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) про те, що Італія буцімто виступає проти довгострокових фінансових зобов’язань союзників щодо постачання зброї Україні на 2026 та 2027 роки. Тому погодження відповідного пункту фінальної декларації саміту НАТО в Анкарі нібито опинилося під загрозою.

Рим ніколи не виступав проти виділення 70 мільярдів євро для України. На початковому етапі обговорення італійська сторона лиш оцінювала доцільність внесення конкретної фіксованої суми безпосередньо до тексту підсумкової декларації саміту, пояснили в італійському уряді.

Джерела наголосили, що це застереження було зняте кілька днів тому, тому нині нема жодних перешкод.

Питання оборонних витрат та майбутнього саміту НАТО, який відбудеться 7–8 липня в Анкарі, стало центральною темою урядової зустрічі під головуванням прем’єр-міністра Джорджі Мелоні.

Міністр закордонних справ Антоніо Таяні підтвердив, що Італія виконає свої зобов’язання, збільшивши оборонні витрати до 2,8% ВВП.

Для посилення європейської безпеки найближчим часом у Туреччині розгорнуть італійську батарею протиракетної оборони SAMP-T.