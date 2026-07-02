В Україні стартує вступ до професійних коледжів, повідомили у МОН 2 липня, пише УНН.

З 1 липня розпочалося подання заяв на вступ до закладів професійної освіти – повідомили у міністерстві.

Вступники можуть подати документи на навчання за кошти державного або регіонального замовлення, а також за контрактом.

Вступати можуть випускники 9 і 11 класів, а також дорослі, які хочуть здобути нову професію. Для вступу до закладів професійної освіти не потрібно складати НМТ.

“Сьогодні ринок праці потребує електриків, зварювальників, будівельників, слюсарів, верстатників, кухарів та інших кваліфікованих фахівців. Професійна освіта дає змогу набути практичних навичок, швидше розпочати кар’єру, досягти фінансової незалежності або відкрити власну справу”, – наголосили в МОН.

Умови вступу, перелік документів, терміни подання й зарахування кожен заклад визначає самостійно. Як правило, потрібно пройти співбесіду або вступні випробування.

Обрати професію та коледж для навчання можна на платформі “Професійний коледж”. У каталозі зібрано заклади з усієї України: їх можна відфільтрувати за областю, переглянути перелік професій і знайти контакти приймальної комісії.

Подати заяву на вступ потрібно до 1 вересня: особисто в закладі або онлайн через електронний кабінет на сайті ЄДЕБО.

Для вступу зазвичай потрібні:

заява;

документ про освіту та додаток до нього;

медична довідка;

фотокартки;

копія документа, що посвідчує особу;

документи, які підтверджують право на пільги (за наявності);

військовозобов’язаним потрібно надати копію військово-облікового документа: військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного чи посвідчення про приписку до призовної дільниці.



Скільки триває навчання

Тривалість навчання в професійному коледжі становить від 6 місяців до 3 років. Це залежить від обраної професії, рівня освіти на момент вступу та попередньо здобутої кваліфікації.

Яка стипендія

Студенти можуть отримувати стипендію від 1250 грн, а також за потреби проживати в гуртожитку.

Доповнення

МОН спільно з партнерами оновлює майстерні та лабораторії у коледжах, закуповують сучасне обладнання, аби навчання у коледжах відповідало потребам ринку праці. Понад 80% актуальних вакансій на ринку праці припадає на професії, яких навчають у закладах професійної освіти.

“Сьогодні високий попит мають фахівці для енергетики, залізничного транспорту, робототехніки та приладобудування. Для окремих технічних спеціальностей нині налічується понад 10 вакансій на одного фахівця, тому випускники мають широкі можливості для працевлаштування одразу після навчання”, — зазначив заступник міністра освіти і науки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній.