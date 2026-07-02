Ціни на нафту впали приблизно на 1% у четвер, третій день поспіль, після того, як Катар заявив, що Іран і США досягли прогресу в непрямих переговорах у Досі, присвячених Ормузькій протоці, через яку до війни проходила п’ята частина світових поставок нафти, пише УНН з посиланням на Reuters.

Обговорення принесли “позитивний прогрес” з питань, пов’язаних із меморандумом, який зупинив війну у червні, заявив представник Міністерства закордонних справ Катару у повідомленні у X.

Однак, як зазначається, не було жодних ознак того, що обидві сторони просунулися до міцного миру.

Ф’ючерси на нафту марки Brent втратили 77 центів, або 1,1%, до 70,80 доларів за барель до 02:56 GMT (05:56 за Києвом), тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate впала на 84 центи, або 1,2%, до 67,74 доларів за барель.

Обидва бенчмарки також впали більш ніж на 1% на попередній сесії, досягнувши найнижчих рівнів за чотири місяці.

На тлі того, як протока залишається відкритою і відтік нафти посилюється, зростають очікування щодо надлишку пропозиції, а конкуренція за частку ринку знижує ціни, йдеться в примітці Haitong Futures.

Джерела повідомили, що країни-виробники нафти ОПЕК+, імовірно, домовляться про подальше підвищення цільових показників видобутку з серпня на зустрічі в неділю.

У четвер UBS знизив свої прогнози щодо Brent, пославшись на меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном та подальше збільшення обсягів транспортування нафти через Ормузьку протоку.

Він знизив свій середній прогноз цін на Brent на вересневий квартал на 25 доларів та на грудневий квартал на 10 доларів. Банк тепер очікує, що середня ціна на нафту становитиме 80 доларів за барель у другій половині року та 75 доларів у 2027 році.

“Попри це, ми вважаємо передчасним припускати повну нормалізацію і бачимо, що ціновий ризик зміщений у бік підвищення, враховуючи, що кількість танкерів, які прибувають до Перської затоки, відстає від кількості танкерів, які вирушають звідти”, – заявили в UBS.

Наступна зустріч іранських та американських переговорників відбудеться після траурної процесії щодо смерті верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї 9 липня, також повідомило Міністерство закордонних справ Катару.