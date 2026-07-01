Заступник Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Володимир Демчук офіційно представив особовому складу гарнізону нового начальника Головного управління ДСНС України у Миколаївській області Андрія Машаро.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

До призначення на Миколаївщину Андрій Машаро очолював Головне управління ДСНС України у Херсонській області. У надзвичайно складних умовах воєнного стану та постійних ворожих обстрілів він забезпечував організацію роботи рятувальних підрозділів, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій і координацію дій сил цивільного захисту.

Під час представлення Володимир Демчук побажав новому керівнику успішної реалізації поставлених завдань, ефективної роботи, злагодженої взаємодії з особовим складом, органами державної влади, місцевого самоврядування та громадами Миколаївщини.

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