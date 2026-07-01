У Києві повідомили про підозру чотирьом учасникам групи, які, за даними слідства, ввозили автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ, а потім продавали їх через автомайданчики та соцмережі. За цією схемою в Україну могли завезти понад 3 тисячі авто. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.

У Києві повідомили про підозру чотирьом учасникам злочинної групи, які, за даними слідства, ввозили автомобілі в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для військових – йдеться у повідомленні.

Для цього використовували реквізити благодійних фондів. На митниці авто оформлювали як гуманітарну допомогу для ЗСУ, тому їх звільняли від митних платежів.

Насправді машини військовим не передавали, а продавали їх через автомайданчики та рекламували в соцмережах. Так в Україну ввезли понад 3000 авто.

Під час обшуків вилучено документи фондів та 8 автомобілів. Чотирьох учасників затримали. За клопотанням Київської міської прокуратури суд обрав їм тримання під вартою з правом застави. Для двох організаторів – по 6,6 млн грн. Розслідування триває.