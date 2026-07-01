У мережі з’ясували, хто був поряд із бізнесменом під час вибуху в Монако

Увечері 29 червня в Монако пролунав потужний вибух. За попередньою інформацією, жертвою цього нападу став багатодітний батько Вадим Єрмолаєв, який є одним із українських олігархів. Разом із ним у момент вибуху була жінка, але не дружина, та 13-річний син Давид.

Що відомо про Анну Насобіну, яка постраждала разом з Єрмолаєвим і яка, ймовірно, була його коханкою та/або співмешканкою, повідомив Телеграф.

Анна Насобіна — що про неї відомо?

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, у Монако під час вибуху український бізнесмен був із жінкою на ім’я Анна Насобіна. Саме вона — та потерпіла, яка втратила обидві ноги через замах на Єрмолаєва.

Анна Насобіна. Фото: https://www.instagram.com/clubeclectique/

Анна – аристократка та керівниця елітарного європейського клубу. Вона народилася у Дніпрі. У 2016 році спільно з українською психологинею Юлією Поливодою заснувала закритий інтелектуально-світський клуб Eclectique. Він займався організацією виставок, лекцій та гуртків. В основному діяльність клубу охоплювала Лондон, Монако та інші європейські міста, але була серед них і Москва принаймні до 2022 року.

Насобіна, Поливода та Захарова. Фото: РосЗМІ

Повідомляється, що засновниці клубу мали широкі зв’язки в аристократичних колах Європи. Пізніше до них приєдналися уродженка Литви Наталія Горнаєва-Кримська та творець журналу про розкішний спосіб життя Світлана Захарова.

За даними російських журналістів, останніми роками 46-річна Анна Насобіна зустрічалася з українським олігархом Вадимом Єрмолаєвим. При цьому сам бізнесмен у цей час був офіційно одружений з іншою Ганною — власницею дніпровських стоматологій. Також за попередніми даними, 13-річного сина Давида, який також постраждав від вибуху в Монако, народила саме коханка та співмешканка Єрмолаєва — Насобіна.

Анна Насобіна. Фото: https://www.instagram.com/clubeclectique/

Що відомо про офіційну дружину Ганну Єрмолаєву?

Попри те, що сім’я бізнесмена не надто часто дає інтерв’ю, Ганна активно веде соціальні мережі та розповідає про свою професійну діяльність. Це можна дізнатися з її сторінки в Інстаграм.

Ганна Єрмолаєва. Фото: instagram.com/iermolaieva_anna/

Судячи з інформації у її профілі, Ганна Єрмолаєва є лікаркою та співзасновницею клінік Amel Dental Clinic і Amel Smart Clinic. Також вона заснувала благодійний фонд Kiddo, який займається допомогою дітям, і очолює раду реабілітаційного центру Recovery Medical Centre у Дніпрі.

Ганна Єрмолаєва. Фото: instagram.com/iermolaieva_anna/

У своєму профілі вона вказала, що є мамою чотирьох дітей і бабусею чотирьох онуків. Якщо порівняти з її старою сторінкою в Instagram, можна побачити, що за останні роки змінився не лише стиль оформлення профілю, а й мова спілкування. Якщо раніше опис був російською, то тепер Ганна повністю перейшла на українську.

Ганна Єрмолаєва. Фото: instagram.com/iermolaieva_anna/

Ще одна деталь, яка впадає в око, — геолокація більшості її публікацій. Попри те, що родина багато часу проводить за кордоном, у дописах Ганни найчастіше зазначене саме місто Дніпро. До слова, Вадим Єрмолаєв відмовився від українського громадянства та отримав громадянство Кіпру.

Відомо, що подружжя виховало чотирьох дітей. Однією з найвідоміших у публічному просторі є донька Софія Кононенко, яка проживає між Лондоном і Кіпром та веде сторінки у соціальних мережах. Її ім’я у 2024 році опинилося в центрі журналістського розслідування.

Донька Вадима і Ганни Єрмолаєвих. Фото: instagram.com/iermolaieva_anna

Журналісти повідомили, що після запровадження санкцій РНБО частину бізнес-активів бізнесмена оформили на його доньку Софію Кононенко. Сам Єрмолаєв перебуває під санкціями через підозри СБУ у веденні бізнесу в окупованому Криму після 2014 року. Бізнесмен заперечував ці звинувачення, а Софія відмовилася коментувати інформацію про переоформлення активів.