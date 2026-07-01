30 червня у Миколаєві з нагоди 8-ї річниці створення 123-ї бригади ТрО відбулися урочисті заходи, що об’єднали військовослужбовців, ветеранів, родини захисників, волонтерів, представників органів державної влади, місцевого самоврядування та громадськість.

Про свято розповіли на фейсбук-сторінці бригади, передає Інше ТВ.

Однією з головних подій урочистостей стало вручення мотиваційного прапора 123-й окремій бригаді територіальної оборони. Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім передав його командиру бригади полковнику Олегу Макусі. Під звуки військового оркестру знаменна група урочисто внесла прапор до зали, де він зайняв почесне місце як символ бойового братерства, честі, незламності та вірності військовій присязі.

Особливу увагу під час заходу приділили відзначенню військовослужбовців, які проявили мужність і професіоналізм під час виконання бойових завдань. Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім вручив захисникам відзнаки «Святий Миколай Чудотворець» та цінні подарунки. Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич нагородив військовослужбовців відзнаками «За оборону Миколаєва» І ступеня. Подяки від Миколаївської обласної ради захисникам вручив перший заступник голови обласної ради Ігор Щербина, а заступниця начальника Херсонської обласної військової адміністрації Ольга Малярчук відзначила воїнів нагородами «За захист Херсона».

Найбільш зворушливим моментом церемонії стало вручення родинам полеглих Героїв посмертних відзнак командира бригади. Присутні вшанували пам’ять загиблих словами вдячності та глибокої шани, адже саме завдяки їхній жертовності Україна продовжує боротьбу за свою свободу.

Також цього дня військовослужбовців було нагороджено відомчими відзнаками Міністерства оборони України та нагородами командира бригади. Окремі слова подяки пролунали на адресу представників органів влади, ветеранів, волонтерів, благодійників, творчих колективів і командирів підрозділів, які своєю щоденною працею та підтримкою допомагають бригаді виконувати бойові завдання.

Із вітальними словами до особового складу звернулися представники влади, ветерани бригади та волонтери. Підбиваючи підсумки восьмирічного бойового шляху підрозділу, командир 123-ї окремої бригади територіальної оборони полковник Олег Макуха подякував військовослужбовцям за мужність, професіоналізм і відданість Україні, а їхнім родинам — за терпіння, підтримку та віру. Окрему вдячність він висловив усім, хто щодня допомагає бригаді наближати українську Перемогу.

Завершилися урочистості святковою концертною програмою. Фінальним акордом заходу стало виконання «Пісні про 123-тю окрему бригаду територіальної оборони» та урочисте винесення мотиваційного прапора — символу незламності, єдності та сили воїнів, які вже вісім років стоять на захисті української землі.

Попереду — нові виклики, нові перемоги та нові сторінки історії. Незмінним залишається головне: 123-тя окрема бригада територіальної оборони й надалі стоятиме на захисті України, її свободи та майбутнього.

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