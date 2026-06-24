Як повідомляло ІншеТВ, 18 днів без звʼязку та зі зламаними ребрами: з Миколаївського обласного ТЦК та СП довелося рятувати людей – Лубінець (ВІДЕО)

Працівники ДБР відреагували на інформацію про можливі порушення прав громадян у Миколаївському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки та долучилися до перевірки, яку проводили представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Слідчі Бюро прибули до обласного збірного пункту, де опитали всіх присутніх щодо умов перебування та можливих порушень їхніх прав.

Під час перевірки підтверджено факт перебування одного з мобілізованих без зв’язку з рідними протягом 18 днів. Також встановлено, що чоловік перебував у збірному пункті з тілесними ушкодженнями – з переломом ребер. За його словами, ці ушкодження він отримав від правоохоронців під час проведення мобілізаційних заходів.

За вказаними фактами ДБР розпочало досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 122 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Наразі слідчі ДБР встановлюють усі обставини події та нададуть правову оцінку діям осіб, причетних до можливих правопорушень.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.