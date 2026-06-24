У Миколаєві поліцейські затримали молодика, підозрюваного у незаконному збуті психотропних речовин

Фігурант реалізовував особливо небезпечну психотропну речовину PVP серед кола знайомих методом з рук в руки на території обласного центру. Слідчі затримали зловмисника у процесуальному порядку та оголосили про підозру. За скоєне йому загрожує до десяти років ув’язнення.

Викрили та припинили злочинну діяльність 20-річного миколаївця слідчі та оперативники відділення поліції № 2 Миколаївського райуправління за процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва.

Фігуранта правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після чергового збуту наркотиків. На місці події поліцейські вилучили грошові кошти, отримані від продажу.

Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання затриманого поліцейські вилучили пакетик із канабісом, пластикові карти з залишками порошкоподібної речовини, 19 упаковок порожніх zip-пакетів, пластиковий контейнер із поліетиленовими пакетиками для фасування, пістолет та набої до нього, мобільний телефон та грошові кошти.

Нині слідчі поліції повідомили затриманому про підозру у двох фактах вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання та збут психотропних речовин, вчинене повторно.

Молодику загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.