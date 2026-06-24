Міжнародний олімпійський комітет розгляне зміни до Олімпійської хартії, спрямовані на зміцнення політичної нейтральності спорту. Це може вплинути на майбутні рішення щодо участі російських спортсменів на Олімпіадах. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

У середу Міжнародний олімпійський комітет розгляне зміни до Олімпійської хартії, спрямовані на зміцнення політичної нейтральності спорту. На думку спостерігачів, ці кроки можуть вплинути на майбутні рішення щодо участі російських спортсменів – пише видання.

Ці поправки посилять формулювання, що підкреслюють необхідність уникнення політичного втручання у спорт. Одна з них підкреслить роль МОК у забезпеченні нейтральності “за будь-яких обставин, без утисків з боку уряду, культури, суспільства чи економіки”.

МОК заявляє, що реформи покликані захистити спортсменів та змагання від зовнішнього впливу та запобігти використанню Олімпійських ігор у політичних цілях.

Однак критики стверджують, що ця пропозиція може послабити існуючі перешкоди для повного повернення росії до міжнародного спорту.

Роб Келер, генеральний директор правозахисної організації “Global Athlete”, зазначив, що це може підірвати Олімпійський рух.

російські спортсмени зазнали санкцій у зв’язку зі скандалом щодо державного допінгу, пов’язаним із Зимовими Олімпійськими іграми 2014 року в сочі, а в 2022 році МОК рекомендував заборонити російським і білоруським спортсменам брати участь у змаганнях після вторгнення в Україну – додає видання.

Зазначається, що російський олімпійський комітет був відсторонений у жовтні 2023 року після визнання регіональних олімпійських рад на окупованих росією територіях України, що, на думку МОК, порушувало Олімпійську хартію та територіальну цілісність України.

З того часу олімпійська організація вживає поступових заходів щодо пом’якшення обмежень. У грудні вона заявила, що російським та білоруським юним спортсменам слід дозволити повернутися до міжнародних змагань без обмежень.

Минулого місяця МОК скасував усі обмеження щодо білоруських спортсменів, відкривши їм шлях до повернення на міжнародні змагання, зокрема на відбіркові турніри до Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі.

МОК зазначив, що скасування обмежень не поширюватиметься на російських спортсменів. Посилилися спекуляції щодо того, що аналогічне рішення щодо росії може бути ухвалено в найближчі місяці.