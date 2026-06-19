За процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури п’ятьом мешканцям Веселинівської територіальної громади Вознесенського району повідомлено про підозру у незаконній порубці дерев у захисних насадженнях, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, що спричинила істотну шкоду та тяжкі наслідки (ч. 2, ч. 4 ст. 246 КК України).

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

Слідством встановлено, що підозрювані самовільно, без спеціального дозволу, за допомогою бензопил та електропил у період з жовтня 2025 року по березень 2026 року на території громади здійснили порубку 487 сироростучих дерев різних порід.

Протиправними діями підозрюваних державі заподіяно шкоду на загальну суму майже 2,4 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Як повідомляло Інше ТВ, Поблизу Миколаєва зафіксували факт незаконної порубки дерев у лісополосі – збитки склали понад 77 тис.грн.