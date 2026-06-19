Швеція виділяє 108 мільйонів доларів на підтримку американської ініціативи PURL для України. Це вже четвертий раз, коли Швеція надає допомогу в рамках даної ініціативи, повідомляє УНН з посиланням на шведський уряд.

Міністр оборони країни Пол Йонсон зазначив: завдяки ініціативі Україна може швидко отримати доступ до американського оборонного обладнання найвищого пріоритету, зокрема до сучасних засобів протиповітряної оборони та боєприпасів.

Підтримка Швеції є довгостроковою, всеосяжною та ґрунтується на потребах України – додав він.

З моменту повномасштабного російського вторгнення Швеція надала Україні військову допомогу на суму 128 мільярдів крон. Частина цих коштів була спрямована на підтримку фондів та ініціатив інших країн.

З урахуванням нового внеску загальний обсяг підтримки Швеції для PURL становить 543 мільйони доларів.