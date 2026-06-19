Упродовж січня – травня 2026 року платники податків Миколаївщини перерахували до державного бюджету 439,3 млн грн податку на прибуток.

У свою чергу, до місцевих бюджетів платниками області сплачено 58 млн гривень.

Усього ж до бюджетів усіх рівнів у звітному періоді забезпечено 497,3 млн грн податку на прибуток.

Крім того, за 5 місяців поточного року великими платниками податків, які перебувають на податковому обліку в інших регіонах, до обласного бюджету Миколаївської області сплачено 16,4 млн грн податку на прибуток.

Дякуємо платникам Миколаївщини за їхню працю, створені робочі місця, допомогу Збройним Силам України та фінансову підтримку соціальних сфер країни. Податкова служба завжди буде на стороні чесного бізнесу та підтримуватиме його інтереси, адже у нас спільна мета – здолати ворога та відбудувати державу. Тримаймося, й разом до Перемоги!

Головне управління ДПС у Миколаївській області.