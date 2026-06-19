Вчора у пункт пропуску «Краківець – Корчова» на в’їзд в Україну прибув автомобіль Kia Carnival під керуванням 37-річного мешканця Рівненської області. Для проходження митного контролю водій обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор».

Однак під час огляду транспортного засобу працівники митниці виявили у багажному відділенні 77 контейнерів з екзотичними тваринами та безхребетними. Серед виявлених живих істот — ящірки, жаби, змії, павуки, багатоніжки, жуки та інші комахи. Частина тварин походить із Північної та Південної Америки, Південно-Східної Азії, Африки, Карибського басейну та Австралійського регіону.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ч. 3 ст. 471 МКУ (недекларування товарів, що підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження щодо ввезення на митну територію України).

Тварин передали на відповідальне зберігання до еколого-натуралістичного закладу для забезпечення належних умов утримання та життєдіяльності. Їх долю вирішуватиме суд.