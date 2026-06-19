В Альянсі не бачать російської ядерної зброї в Білорусі, але інфраструктура для цього є, — високопоставлене джерело НАТО в коментарі Новини.LIVE

В НАТО стежили за навчаннями з відпрацювання дій із ядерною зброєю в Білорусі, а також за масштабними позаплановими ядерними навчаннями, які Росія проводила минулого місяця, повідомив високопоставлений чиновник.

Водночас у НАТО вважають, що ядерна риторика Кремля є насамперед інструментом тиску на Захід.

– Росія вдається до ядерних погроз або розмов про ядерні загрози, оскільки у неї, по суті, не залишилося багато інших варіантів, щоб спробувати вплинути на наші дії. І, звичайно, важливо зазначити, що навіть якщо Росія розгорне ядерну зброю в Білорусі, це не матиме жодного реального впливу на картину загроз для НАТО.

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