18 червня та в ніч проти 19 червня на території Миколаївської області зареєстровано три пожежі, дві з яких сталися внаслідок атак російських БпЛА.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Зокрема, ввечері 18 червня внаслідок бойових дій на території Очаківської громади Миколаївського району виникла пожежа резервуара для пального, який не експлуатувався, легкового автомобіля Nissan та сухої трави.

Уночі 19 червня внаслідок однієї з ворожих атак у селі Тузли Коблівської територіальної громади Миколаївського району загорівся вантажний автомобіль з трактором. На жаль, загинув 37-річний чоловік.

Також рятувальники ліквідували займання сухої трави на території Вознесенського району на площі 500 кв. м. Причина встановлюється.

До ліквідації наслідків пожеж залучалися 20 рятувальників та 4 одиниці спеціальної техніки ДСНС. Додатково працювали вогнеборці місцевої пожежної охорони «Рибаківка».

Як повідомляло Інше ТВ, Ворог поцілив у 2 АЗС на Миколаївщині, є загиблий внаслідок дронових атак