Протягом доби 14 червня на території Мішково-Погорілівської громади в акваторії річки Інгул сталися дві трагічні події на воді.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, вдень водолази ДСНС вилучили з річки тіло чоловіка, якого того ж дня було виявлено у воді.

Увечері до Служби порятунку надійшло повідомлення про зникнення ще одного громадянина. Пошукові роботи тривали впродовж вечора та були продовжені зранку. Водолази групи підводного розмінування та інших спеціальних робіт частини піротехнічних робіт, підводного та гуманітарного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення виявили тіло загиблого та транспортували його до берега.

Обставини обох трагічних випадків встановлюють правоохоронці.

Загалом з початку 2026 року на водоймах Миколаївщини зареєстровано 12 подій, унаслідок яких потонуло 8 людей, серед них 1 дитина. Водночас вдалося врятувати 8 осіб, з них 2 дітей.

Для порівняння: за аналогічний період 2025 року сталося 6 подій, 7 людей потонуло, серед яких 3 дітей. Врятовано 1 дитину.

Як повідомляло Інше ТВ, 10 червня у Миколаєві на Намиві потонув підліток – стрибнув у воду з пірсу (ФОТО, ВІДЕО)