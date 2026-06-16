Національний банк України з 16 червня вводить в обіг оновлені банкноти номіналом 100 гривень. Головною зміною стане поява на купюрі патріотичного гасла — «Слава Україні! Героям слава!».

Напис розмістять у правому верхньому куті на зворотному боці банкноти. Водночас дизайн, кольори та елементи захисту залишаться такими самими, як на 100-гривневих купюрах зразка 2014 року. Нові банкноти поступово надходитимуть до банків, інкасаторських компаній та інших установ, що працюють із готівкою.

Після цього вони почнуть з’являтися в обігу разом із уже знайомими українцям купюрами.

У Нацбанку наголошують: спеціально обмінювати старі 100 гривень не потрібно.

Вони й надалі залишатимуться чинним платіжним засобом і прийматимуться без будь-яких обмежень по всій Україні.

Випуск оновленої 100-гривневої банкноти завершує програму модернізації всього банкнотного ряду гривні, яку НБУ розпочав у 2024 році до 33-ї річниці незалежності України.