Упродовж січня – травня 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївської області надійшло 91,4 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що становить 1,8 відс. у структурі надходжень місцевих податків та зборів. Порівняно з аналогічним періодом 2025 року надходження збільшились на 1 млн грн, або на 1,1 відсотка

Зокрема, від юридичних осіб надійшло 68 млн грн, що на 1,4 млн грн більше, ніж за п’ять місяців минулого року. Водночас фізичні особи сплатили 23,4 млн грн податку на нерухоме майно.

Головне управління ДПС у Миколаївській області наголошує, що податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є складовою податку на майно та належить до місцевих податків. Кошти від його сплати залишаються у розпорядженні територіальних громад і спрямовуються на фінансування місцевих програм, утримання та розвиток соціальної інфраструктури.

Відповідно до статті 266 Податкового кодексу України платниками цього податку є фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості. Ставки податку встановлюються рішеннями місцевих рад залежно від типу та місця розташування об’єктів нерухомості в межах, визначених законодавством.

Для фізичних осіб законодавством передбачені пільгові неоподатковувані площі: для квартир – 60 кв. метрів, житлових будинків – 120 кв. метрів, а для різних типів житлової нерухомості – 180 кв. метрів. Податок нараховується лише на площу, що перевищує встановлені норми.

Нагадуємо, що власники об’єктів нерухомості мають право звернутися до податкового органу для проведення звірки даних щодо об’єктів оподаткування та суми нарахованого податку. Така звірка дає можливість перевірити правильність нарахувань, застосування пільг та актуальність інформації про належні платнику об’єкти нерухомого майна. У разі виявлення розбіжностей контролюючий орган здійснює відповідний перерахунок податкових зобов’язань.

Своєчасна сплата податку на нерухоме майно є важливим внеском власників нерухомості у фінансову спроможність громад та забезпечення їх сталого розвитку. Головне управління ДПС у Миколаївській області дякує платникам за сумлінне виконання податкових зобов’язань та відповідальне ставлення до наповнення місцевих бюджетів.