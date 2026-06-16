Про це прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив на саміті G7 у Франції, повідомляє The Guardian.

Після серії руйнівних російських атак на українську енергетичну інфраструктуру Стармер пообіцяв виділити 210 мільйонів фунтів стерлінгів на українські атомні електростанції протягом наступних двох років, що, за його словами, «забезпечить Україну енергією протягом майбутніх зим».

«Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, і ця заява це підтверджує», – сказав він. «Путін повинен відвести свої танки, припинити свої варварські удари та сісти за стіл переговорів».

Урядовці заявили, що інвестиції британської компанії Export Finance в Urenco, багатонаціональну компанію зі збагачення урану, яка на 33% належить уряду Великої Британії, постачатимуть збагачений уран українському виробнику атомної енергії, Енергоатому. Угоду було узгоджено між Стармером та Зеленським під час їхньої зустрічі на Даунінг-стріт минулого тижня.

Угода про постачання ядерного палива до України підтримає робочі місця та експорт у Великій Британії, оскільки третина вмісту урану надходитиме з переробного заводу Urenco в Честері, повідомили чиновники.