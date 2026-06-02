Подія сталася вчора, 1 червня, близько 21:00 по вулиці Грушевського. 49-річний водій мікроавтобуса Renault Trafic допустив зіткнення із мотоциклом Lifan LF200-10M, яким керував 13-річний хлопець. Після чого малолітній втратив керування і зіткнувся із Hyundai Accent, що був припаркований.

Внаслідок автопригоди травми отримав 13-річний водій мотоцикла, якого медики ушпиталили. Нині його стан розцінюють як стабільний.

Про це повідомляють в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Слідчі Первомайського райвідділу поліції кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі, з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Крім того, поліцейські зазначають, що керування мототранспортом дозволено з 16-річного віку, за умови отримання посвідчення водія та реєстраційних документів на транспортний засіб. Якщо ж керманич не досяг вказаного віку – до відповідальності за незаконне керування будуть притягнуті його батьки.

Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, прохання звернутись за телефонами: (068) 314-29-49, (098) 088-44-99 або 102.

Наразі триває досудове розслідування.

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