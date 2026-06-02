Під час робочого візиту на Миколаївщину перша леді України Олена Зеленська відвідала заклади освіти, де у 2024 році за підтримки Фундації Олени Зеленської були облаштовані укриття.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, передає Інше ТВ.

Разом із командою Фундації, начальником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом та його заступником Олександром Трайтлі перша леді ознайомилася з роботою захисних споруд у Веселинівському ліцеї та одному із закладів дошкільної освіти Вознесенська.

У Веселинівському ліцеї навчаються 937 учнів, серед яких є діти з інвалідністю. Завдяки облаштованому укриттю освітній процес продовжується навіть під час повітряних тривог, а безбар’єрні рішення забезпечують рівний доступ до безпечного навчального середовища для всіх дітей.

Також делегація відвідала заклад дошкільної освіти у Вознесенську, який щодня відвідують близько 100 вихованців. Простір укриття адаптований до потреб наймолодших дітей та обладнаний місцями для навчання, ігор і відпочинку.

Так, перша леді України Олена Зеленська наголосила на важливості створення безпечних умов для навчання та розвитку дітей.

«Для мене було важливо побачити не лише самі приміщення, а й те, як вони працюють сьогодні. Безпечне укриття – це не просто відремонтований простір. Це можливість для дітей продовжувати навчання, спілкуватися з однолітками та зберігати відчуття нормального дитинства навіть під час війни», – зазначила вона.

Наразі в Україні функціонує 31 укриття, облаштоване Фундацією Олени Зеленської у закладах освіти. Реалізація таких проєктів сприяє створенню безпечних умов для навчання, розвитку та соціалізації дітей навіть в умовах воєнного стану

Як повідомляло Інше ТВ, Прокуратура Миколаївщини через суд вимагає повернути до бюджету понад 550 тис. грн, надмірно сплачених за газ для опалення ліцею