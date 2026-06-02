Вчора, 1 червня, приблизно о 14:10, в районі ТЦ «Магелан» по пр. Героїв України у Миколаєві 66-річний водій автобуса «SOR NB 12», який здійснював перевезення пасажирів по маршруту № 1 «мкрн Тернівка – з-д Океан», скоїв наїзд на жінку-пішохода, яка перетинала проїзну частину по регульованому пішохідному переходу.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 68-річну жінку з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу, де згодом вона померла, повідомили в поліції Миколаївської області.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Наразі слідчі встановлюють, на який сигнал світлофора рухалися пішохід та водій автобуса, а також інші обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які стали свідками або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: 068-327-44-14 або 102.

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