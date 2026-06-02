На річці Інгул поблизу села Калинівка викрито незаконний вилов понад 600 річкових раків, збитки – понад 2 млн грн.

Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Південно-Західного округу спільно з працівниками відділення поліції №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області під час проведення природоохоронного рейду поблизу села Калинівка Миколаївського району на річці Інгул виявлено факт незаконного вилову річкових раків.

Порушники здійснювали вилов водних біоресурсів у темну пору доби під час дії весняно-літньої нерестової заборони. Для незаконного добування використовували спорядження для підводного полювання та ліхтар.

У порушників вилучено 615 особин річкових раків, а також знаряддя незаконного вилову водних біоресурсів.

За попередніми підрахунками, збитки, завдані рибному господарству України, становлять понад 2 мільйони гривень.

За даним фактом правоохоронними органами розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого статтею 249 Кримінального кодексу України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом». Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років.

Спільні рейдові заходи Державної екологічної інспекції та правоохоронних органів на території Миколаївської області триватимуть і надалі з метою попередження та припинення фактів браконьєрства.