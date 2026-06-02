Житлові будинки, п’ять лікарень, офіси, заправки, китайський автосалон і податкова – у Києві внаслідок обстрілів пошкоджені десятки будівель.

За останніми даними, у столиці щонайменше 6 жертв та десятки поранених людей.

Руйнування, влучання, падіння уламків є майже у всіх районах столиці.

Натомість Росія заявила, що била у Києві по військових заводах, компанії “Укрспецекспорт” і пунктах ТЦК, пише ВВС.

Підпис до фото,Київ

В Оболонському районі уламки впали біля дитячих садочків. Виникла пожежа на території будівництва.

Пошкоджені багатоповерхові будинки у різних районах столиці – у Шевченківському, Святошинському, Подільському.

У Голосіївському районі є руйнування у поліклініках.

У Солом’янському районі уламки влучили у кілька багатоповерхових і приватних будинки.

Близько опівдня у ДСНС повідомили, що загасили пожежі в Оболонському, Дарницькому та Голосіївському районах.

5 лікарень

Уночі під ударом опинилися медичні заклади столиці.

У Києві пошкоджені та частково зруйновані п’ять медичних установ, повідомили у МОЗ.

Підпис до фото,Наслідки обстрілу лікарні у Києві

Йдеться про два спеціалізовані медзаклади, а також центри первинної медико-санітарної допомоги у Подільському, Святошинському та Голосіївському районах.

Найбільше постраждав, за даними МОЗ, заклад у Голосієві — там зруйновані другий і третій поверхи.

У КМДА розповіли, що йдеться про приміщення амбулаторії № 5 на вул. Академіка Заболотного, 48-А. Це одна з найбільших амбулаторій Голосіївського району, яка обслуговує близько 20 тисяч пацієнтів. Саме її приміщення було пошкоджено.

Медзаклад наразі не працює. Пацієнтів приймають в амбулаторії № 7 на проспекті Академіка Глушкова, 31-А (телефон реєстратури – 0638242360)

Медики та пацієнти перебували в укриттях. Постраждалих немає.

UNIT.City

Внаслідок обстрілу пошкоджено ЖК і IT-парк UNIT.City, повідомляє співзасновник та CEO IT-компанії Strimco Роман Ланський. Він повідомив про багато поранених та загиблих, опублікував фото пошкоджених будинків.

Наразі відомо, що у будівлі пошкоджені фасади, її огляд ще триває, розповів власник KAN Development Ігор Ніконов у коментарі liga.net

На території інноваційного парку розташовані офіси багатьох українських ІТ-компаній, стартапів.

Раніше ЗМІ повідомляли про загиблу жінку у цьому комплексі, яка бігла в укриття. Один із співвласників комплексу Василь Хмельницький також написав, що є загиблі серед мешканців сусідніх кварталів, які прямували в укриття UNIT.Home.

Податкова

Також у Києві постраждала одна з будівель податкової на правому березі. Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

У споруді вибиті вікна, зруйновані кабінети. Постраждалих немає.

Наразі обслуговування платників податків на цій локації тимчасово неможливе.

Китайські преміальні авто

Під час обстрілу Києва пошкоджена будівля та автомобілі в салоні преміальних китайських електромобілів марки Zeekr на Подолі.

Фото спаленого салону опублікували у ДСНС.

Підпис до фото,Автосалон

Пізніше Zeekr оголосив, що їхній салон на Подолі в Києві призупиняє роботу. Про це вони офіційно повідомили у своїх соцмережах.

В інстаграм ще доступні сторіз, де видно нові авто, салон – як це все виглядало вчора. У вівторок, 2 червня, на місці китайського автосалону – одні руїни.