Житлові будинки, п’ять лікарень, офіси, заправки, китайський автосалон і податкова – у Києві внаслідок обстрілів пошкоджені десятки будівель.
За останніми даними, у столиці щонайменше 6 жертв та десятки поранених людей.
Руйнування, влучання, падіння уламків є майже у всіх районах столиці.
Натомість Росія заявила, що била у Києві по військових заводах, компанії “Укрспецекспорт” і пунктах ТЦК, пише ВВС.
В Оболонському районі уламки впали біля дитячих садочків. Виникла пожежа на території будівництва.
Пошкоджені багатоповерхові будинки у різних районах столиці – у Шевченківському, Святошинському, Подільському.
У Голосіївському районі є руйнування у поліклініках.
У Солом’янському районі уламки влучили у кілька багатоповерхових і приватних будинки.
Близько опівдня у ДСНС повідомили, що загасили пожежі в Оболонському, Дарницькому та Голосіївському районах.
5 лікарень
Уночі під ударом опинилися медичні заклади столиці.
У Києві пошкоджені та частково зруйновані п’ять медичних установ, повідомили у МОЗ.
Йдеться про два спеціалізовані медзаклади, а також центри первинної медико-санітарної допомоги у Подільському, Святошинському та Голосіївському районах.
Найбільше постраждав, за даними МОЗ, заклад у Голосієві — там зруйновані другий і третій поверхи.
У КМДА розповіли, що йдеться про приміщення амбулаторії № 5 на вул. Академіка Заболотного, 48-А. Це одна з найбільших амбулаторій Голосіївського району, яка обслуговує близько 20 тисяч пацієнтів. Саме її приміщення було пошкоджено.
Медзаклад наразі не працює. Пацієнтів приймають в амбулаторії № 7 на проспекті Академіка Глушкова, 31-А (телефон реєстратури – 0638242360)
Медики та пацієнти перебували в укриттях. Постраждалих немає.
UNIT.City
Внаслідок обстрілу пошкоджено ЖК і IT-парк UNIT.City, повідомляє співзасновник та CEO IT-компанії Strimco Роман Ланський. Він повідомив про багато поранених та загиблих, опублікував фото пошкоджених будинків.
Наразі відомо, що у будівлі пошкоджені фасади, її огляд ще триває, розповів власник KAN Development Ігор Ніконов у коментарі liga.net
На території інноваційного парку розташовані офіси багатьох українських ІТ-компаній, стартапів.
Раніше ЗМІ повідомляли про загиблу жінку у цьому комплексі, яка бігла в укриття. Один із співвласників комплексу Василь Хмельницький також написав, що є загиблі серед мешканців сусідніх кварталів, які прямували в укриття UNIT.Home.
Податкова
Також у Києві постраждала одна з будівель податкової на правому березі. Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.
У споруді вибиті вікна, зруйновані кабінети. Постраждалих немає.
Наразі обслуговування платників податків на цій локації тимчасово неможливе.
Китайські преміальні авто
Під час обстрілу Києва пошкоджена будівля та автомобілі в салоні преміальних китайських електромобілів марки Zeekr на Подолі.
Фото спаленого салону опублікували у ДСНС.
Пізніше Zeekr оголосив, що їхній салон на Подолі в Києві призупиняє роботу. Про це вони офіційно повідомили у своїх соцмережах.
В інстаграм ще доступні сторіз, де видно нові авто, салон – як це все виглядало вчора. У вівторок, 2 червня, на місці китайського автосалону – одні руїни.