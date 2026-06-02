Дорожньо-транспортна пригода сталась на автодорозі «Дніпро-Миколаїв», поблизу с. Добра Криниця Інгульської громади. Водій, керуючи автомобілем Opel Omega, допустив виїзд за межі проїзної частини з подальшим перекидання автівки, після чого втік із місця пригоди.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Повідомлення про автопригоду надійшло на спецлінію 102 вчора, 1 червня, близько 21:40. Внаслідок ДТП на місці події від отриманих травм загинув 45-річний пасажир легковика, 15-річного юнака, який також перебував у авто, медики ушпиталили. Нині його стан розцінюють як середньої тяжкості.

На місці пригоди поліцейські слідчо-оперативної групи Баштанського райвідділу поліції з’ясували, що водій легковика втік із місця пригоди. За підтримки аналітиків управління кримінального аналізу правоохоронці з’ясували, що до автопригоди причетний 39-річний чоловік, та розшукали його за місцем мешкання.



Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління обласного главку поліції у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу затримали водія-втікача. За результатами освідування на стан сп’яніння у нього виявили 3,03 проміле алкоголю.



Нині вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.



Триває досудове розслідування.

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