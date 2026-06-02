В окупованому Маріуполі мешканці, які втратили житло під час бойових дій, заявляють про проблеми з отриманням обіцяних квартир. За даними ASTRA, людям пропонують заселятися до будинків, де ремонт досі не завершений, або до квартир, які мають законних власників, пише УНН.

Деякі жителі розповідають, що після кількох років очікування отримують житло в інших районах міста або в будинках із невизначеними термінами відновлення. За їхніми словами, відмова від запропонованої квартири може призвести до перенесення в кінець черги, а повторна відмова – до заміни житла грошовою компенсацією.

Місцеві мешканці також повідомляють про випадки, коли квартири, які влада вважає “безхазяйними”, фактично мають власників. В одному з таких випадків потенційні нові мешканці прийшли оглядати квартиру жінки, яка продовжує жити в Маріуполі та оформлює документи на спадщину.

У 2025 році путін підписав закон, який дозволяє передавати у державну власність житло, визнане “безхазяйним” на окупованих територіях. За даними ASTRA, такі квартири вже почали використовувати для розселення людей, які втратили житло, тоді як обіцяного компенсаційного житла, за словами місцевих жителів, досі бракує.