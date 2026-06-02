РФ заборонила ввезення овочів і фруктів з Вірменії. Про це повідомив Россільгоспнагляд.

Під заборону потрапили абрикоси, персики, черешня, сливи, виноград, помідори, огірки, полуниця, перець та зелень. У російському відомстві пояснили рішення “почастішанням випадків порушень при постачанні вірменської плодоовочевої продукції” та необхідністю забезпечення “фітосанітарного благополуччя”.

Це сталося за тиждень до виборів, на яких РФ прагне помститися прем’єру Вірменії Ніколу Пашиняну, який і заявив про бачення майбутнього країни з Європою.

У відповідь на це сьогодні прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що фермери, які із-за цих обмежень не зможуть продати свою продукцію на російський ринок, отримають компенсацію від держави.