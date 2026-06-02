Вчора, 1 червня, командними змаганнями з фехтування на рапірах серед чоловіків завершився чемпіонат України, який продовж чотирьох днів приймав Олімпійський фаховий коледж ім. І.Піддубного у Києві. Яскраву крапку своєю перемогою поставили Елізар Дирда, Микита Асташов, Михайло Гурін і Максим Коржовой, які принесли історичне золото рідному Миколаєву.

Про це повідомляє Національна федерація фехтування України, передає Інше ТВ.

Миколаївські рапіристи ставали чемпіонами в інших вікових категоріях, але вперше їм вдалося виграти чемпіонський титул серед дорослих, як відзначила заслужений тренер України, директор Миколаївської СДЮШОР Лариса Павленко.

У поєдинку за вхід у двійку майбутні чемпіони взяли реванш у Львова за поразку у фіналі минулорічного чемпіонату України (45:37), а у напруженій зустрічі за золото здолали Київ (45:38).

Бронзовими призерами стали львів’яни, які у зустрічі за третє місце виявилися сильнішими за представників Київської області (45:30).

Фото Vlad Rokytko / ФФУ

Як повідомляло Інше ТВ, в особистих змаганнях миколаївський рапірист Микита Асташов здобув бронзову нагороду.