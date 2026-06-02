29 травня 2026 року в Одесі відбулася Ukrainian Danube Conference 2026 — міжнародний форум, який об’єднав урядовців, дипломатів та експертів для формування нової стратегії розвитку стратегічного макрорегіону Півдня України.

Захід було організовано Асоціацією органів місцевого самоврядування «Стратегія ЄС

для Дунайського регіону» спільно з Альянсом відновлення України та Басейноовою

радою Нижнього Дунаю.

Конференція стала платформою для обговорення безпекових, інфраструктурних та економічних викликів територій між Дністром і Дунаєм.

Особливу увагу до регіону підтвердила участь американських партнерів: Голови

Комітету з освіти Палати представників США Тіма Волберга та колишнього Спеціального представника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера, які наголосили на важливості захисту Дунайського басейну.

Головним підсумком конференції стала ініціатива створення єдиного комплексного

плану розвитку регіону.

«Усі представлені сьогодні інфраструктурні, водні та логістичні рішення ми пропонуємо

об’єднати у Національний проєкт “Українське Придунав’я 2026”, який ляже в основу

довгострокової дорожньої карти розвитку до 2035 року. Це наша стратегія перетворення

регіону на ключовий центр Чорноморсько-Дунайського простору та повноцінний міст

між Україною та Європейським Союзом», — зазначив Президент Асоціації «Стратегія

ЄС для Дунайського регіону» Юрій Маслов.

Заступник Міністра розвитку громад та територій України Андрій Кашуба підкреслив,

що сьогодні Українське Придунав’я впевнено формується як новий логістичний центр

Європи, а абсолютним пріоритетом держави є розбудова портів та повноцінна

інтеграція транспортної мережі до європейських коридорів TEN-T.

В.о. начальника Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та

нижнього Дунаю Павло Буланович окреслив масштаб проблеми.

Дефіцит води прямо б’є по сільському господарству. Перший заступник голови

Держрибагентства Тарас Кот підкреслив, що відродження меліоративних систем є

критичною необхідністю для регіону. За його словами, потенціал Дунай-Дністровської

зрошувальної системи сягає 47,9 тисяч гектарів, і його розкриття вимагає комплексних

інвестицій в інфраструктуру та енергозабезпечення (власну генерацію).

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій

Сухомлин презентував плани щодо подолання інфраструктурної ізоляції регіону.

«Серед стратегічних планів — будівництво автодороги М-15 Одеса — Рені в обхід села

Паланка та швидке інфраструктурне з’єднання через річку Дністер. Водночас критичним

питанням є питна вода: будівництво Суворовського та Болградського магістральних

водогонів дозволить забезпечити водою з річки Дунай понад 20 тисяч мешканців у

десятках населених пунктів», — заявив Сухомлин.

Окремим блоком стала енергетична трансформація регіону. Голова

Держенергоефективності Ганна Замазєєва зазначила, що Український Дунай має

ідеальні передумови для того, щоб стати європейським хабом зеленої трансформації

завдяки найвищим показником сонячної інсоляції та вітрового потенціалу.

“Ми бачимо майбутнє Придунав’я як сучасного енергетичного та індустріального

регіону, де активно впроваджуються інноваційні технології, розвиваються відновлювані

джерела енергії, реалізуються проєкти з енергоефективності, створюються нові робочі

місця та відкриваються додаткові можливості для громад, інвесторів і бізнесу”/

Цю тезу підкріпив генеральний директор ГК “Метрополія” Віктор Куртєв, який

презентував концепцію “Дунайської водневої долини”. Проєкт передбачає створення

індустріального кластера з виробництва 380 млн кг “зеленого” водню на рік з

подальшим його експортом до країн ЄС річкою Дунай.

У рамках заходу учасники домовилися про розробку комплексної цільової програми,

яка буде представлена на рівні Одеської обласної ради та Уряду України.