У неділю, 31 травня, особистими змаганнями рапіристів завершився третій день чемпіонату України, який приймає Олімпійський фаховий коледж ім. І. Піддубного.

Рапірист з Миколаєва без нагород не залишився, повідомляє Інше ТВ з посиланням на Національну федерацію фехтування України.

Так, Микита Асташов здобув «бронзу», і це перший в його кар’єрі п’єдестал на дорослому чемпіонаті України.

Як повідомляло Інше ТВ, в індивідуальних змаганнях чемпіонату України миколаївські фехтувальниці теж показали клас: «золото» здобула рапіристка Аліна Полозюк, «срібло» і «бронзу» – шаблістки Вікторія Коротченко та Олександра Бондар.