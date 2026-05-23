Повідомлення про те, що на перетині пр. Богоявленського із вул. Парковою сталась дорожньо-транспортна пригода надійшло на спецлінію 102 близько 20:00 вчора, 22 травня. Водій автомобіля Renault Kangoo скоїв наїзд на 36-річного чоловіка, який, попередньо, перетинав проїзну частину у встановленому для переходу місці на зелений сигнал світлофору.

Керманич легковика рухався на червоний сигнал світлофора. Внаслідок автопригоди чоловік зазнав тяжких тілесних ушкоджень та нині перебуває в медичному закладі.

Під час оформлення дорожньо-транспортної пригоди поліцейські виявили у 53-річного водія ознаки алкогольного сп’яніння.

В ході встановлення всіх обставин та освідування у водія зафіксували 1,91 проміле алкоголю.

Нині слідчі поліції повідомили 36-річному керманичу про підозру за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження». Керманичу загрожує до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.