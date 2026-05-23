19 травня 2026 року відбувся ІІ Континентальний онлайн-чемпіонат з шахів серед засуджених, у якому взяли участь понад 30 команд із 18 країн континенту.

Україну на змаганнях представляли декілька команд, зокрема й чоловіча збірна, до складу якої увійшов засуджений відділення господарського обслуговування державної установи «Миколаївський слідчий ізолятор». Раніше він здобув почесне ІІІ місце у Всеукраїнській очно-заочній олімпіаді з шахів серед засуджених, що дало йому можливість представляти Україну на міжнародному рівні, повідомляє Південно-Центральне МРУ з ПВКП МЮ.

Змагання проходили за швейцарською системою та складалися з шести турів. Суперниками українських учасників стали команди Греції, Бельгії, Румунії, Вірменії, Сербії та Норвегії. Турнір тривав понад шість годин і вимагав від учасників високої концентрації, витримки та стратегічного мислення.

За результатами напруженої боротьби чоловіча збірна України виборола перше місце та стала переможцем ІІ Континентального онлайн-чемпіонату з шахів серед засуджених.

«Особливо приємно, що до цього вагомого міжнародного успіху долучився і представник державної установи «Миколаївський слідчий ізолятор», який гідно представив установу та нашу державу на міжнародній шаховій арені.

Ця перемога стала яскравим прикладом того, що наполегливість, інтелект і прагнення до розвитку здатні приводити до високих результатів», – зазначається в повідомленні.

