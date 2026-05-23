У суботу, 23 травня, у Миколаєві відбувся молодіжний вишкіл «Покоління стійкості», організований у межах тижня української ідентичності: «Історія, культура, оборона», який проходить на Миколаївщині з 20 по 31 травня 2026 року.

Про це пише Миколаївська обласна державна адміністрація.

До відкриття заходу долучилися перший заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов, начальник управління молоді та спорту Миколаївської ОВА Михайло Ніколаєв, начальник Миколаївського обласного центру підготовки громадян до національного спротиву Олег Рахмілевич, головний спеціаліст відділу психологічної підтримки персоналу управління 30 корпусу морської піхоти, полковник Євген Борисенко та заступник командира полку з психологічної підтримки персоналу – начальник відділу психологічної підтримки персоналу військової частини, підполковник Ярослав Рябченко.

Учасниками вишколу стали 30 молодих людей із територіальних громад Миколаївської області.

У межах заходу для молоді провели інтенсив із військово-прикладних напрямів, зокрема з керування БПЛА, основ поводження зі зброєю, домедичної підготовки та лазертагу. Навчання проводили інструктори Миколаївського обласного центру підготовки громадян до національного спротиву.

«Сьогодні надзвичайно важливо формувати у молоді стійкість, відповідальність та готовність захищати свою державу. Такі заходи не лише дають практичні навички, а й зміцнюють українську ідентичність, національну свідомість та єдність», – зазначив Георгій Решетілов.

Символічно, що вишкіл відбувся у День морської піхоти України та День Героїв.

23 травня в Україні вшановують воїнів морської піхоти, історія якої бере початок із 1918 року, коли гетьман Павло Скоропадський підписав указ про створення першої бригади морської піхоти Української Держави.

Також цього дня в Україні відзначають День Героїв – день пам’яті всіх борців за свободу та незалежність України: від лицарів княжої доби й козаків до воїнів Армії УНР, УПА, Героїв Небесної Сотні та сучасних захисників України.

Під час заходу учасники вшанували мужність і незламність українських воїнів, які сьогодні боронять державу та продовжують боротьбу за її свободу й незалежність.