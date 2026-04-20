Український шахіст Роман Дегтярьов став першим в історії чемпіоном Європи, який не є гросмейстером. Сталося це за підсумком континентальної першоті-2026 у польському Катовіце.

Дегтярьов мав лише 126-й стартовий рейтинг серед понад 500 учасників континентальної першості-2026. Окрім цього український шахіст ще не здобув звання гросмейстера, передає Суспільне.

Виступи на чемпіонаті Європи Дегтярьов розпочав з трьох поспіль перемог. Після цього українець зіграв внічию з азербайджанцем Ніджатом Абасовим, а в наступному матчі зазнав своєї єдиної поразки в турнірі проти турецького шахіста Ішика Джана.

В наступних п’яти матчах українець здобув чотири перемоги — завдяки цьому результату Дегтярьов до заключного туру підходив у групі лідерів. Останнім суперником 17-річного Дегтярьова став 30-річний Давід Гіхарро з Іспанії.

У підсумку Дегтярьов завершив виступи на чемпіонаті Європи-2026, набравши дев’ять очок. За цим показником український шахіст випередив усіх своїх конкурентів, що дозволило йому у підсумку завоювати перший міжнародний титул. Найближчий переслідувач Дегтярьова Абасов набрав 8.5 балів.

За підсумками континентальної першості 2026 року Дегтярьов став першим в історії шахістом, який виграв чемпіонат Європи, не будучи гросмейстером. Окрім цього Дегтярьов, який на старті був 126-м за рейтингом шахістом, став найнижчим за посівом переможцем чемпіонату Європи.

За результатами чемпіонату Європи, шахісти які увійшли в топ-20 отримали перепустку на Кубок світу ФІДЕ. Окрім Дегтярьова на турнір відібралися ще два українці Антон Коробов та Василь Іванчук, який замкнув топ-20.

За статистичними даними виступ українця оцінили в 2781 рейтингових очок. У світовому списку це четвертий показник серед усіх шахістів.