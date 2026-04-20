Дональд Трамп повідомив, що американські військові заблокували іранське судно.

“Ввантажне судно TOUSKA під іранським прапором, майже 900 футів завдовжки і вагою майже як авіаносець, спробувало прорватися крізь нашу морську блокаду, і для них це закінчилося погано. Есмінець ВМС США з керованим ракетним озброєнням USS SPRUANCE перехопив TOUSKA в Оманській затоці та заздалегідь попередив їх зупинитися. Іранський екіпаж відмовився підкоритися, тож наш корабель ВМС зупинив їх на місці, пробивши діру в машинному відділенні.

Зараз судно перебуває під контролем морської піхоти США. TOUSKA перебуває під санкціями Міністерства фінансів США через попередню історію незаконної діяльності. Ми повністю контролюємо судно і з’ясовуємо, що на борту!”, – повідомив Трамп і на цей раз не збрехав – Центральне командування США (CENTCOM) підтвердило цю інформацію.

“Сили США, що діють в Аравійському морі, 19 квітня застосували заходи морської блокади проти вантажного судна під іранським прапором, яке намагалося прямувати до іранського порту.

Есмінець із керованим ракетним озброєнням USS Spruance (DDG 111) перехопив судно M/V Touska, коли воно йшло північною частиною Аравійського моря зі швидкістю 17 вузлів у напрямку Бендер-Аббаса, Іран. Американські сили неодноразово попереджали судно під іранським прапором і повідомили йому, що воно порушує американську блокаду.

Після того як екіпаж Touska не виконав повторних вимог упродовж шести годин, Spruance наказав залишити машинне відділення. Потім Spruance вивів із ладу рухову установку Touska, випустивши кілька снарядів із 5-дюймової гармати MK 45 есмінця по машинному відділенню судна.

Згодом американські морські піхотинці з 31-го експедиційного підрозділу морської піхоти піднялися на борт судна, яке не виконало вимоги, і воно досі перебуває під контролем США.

Американські сили діяли виважено, професійно й пропорційно, щоб забезпечити виконання вимог.

Від початку блокади сили США вже змусили 25 комерційних суден розвернутися або повернутися до іранського порту”, йдеться у повідомленні.