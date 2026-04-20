Тільки вчора місцева влада відзвітувала про те, що нарешті загасили пожежу, яка вирувала на НПЗ у Туапсе після попередньої атаки 16 квітня. І ось знову дрони там, щоб згоріло і те, що залишилося.

Туапсинський нафтопереробний завод (Туапсинський НПЗ) – підприємство в Краснодарському краї, експлуатантом якого є ТОВ «РН-Туапсинський НПЗ». Завод складає єдиний виробничий комплекс із морським терміналом підприємства нафтопродуктозабезпечення ПАТ «Роснефть» – ТОВ «РН-Морський термінал Туапсе». Входить до складу нафтової компанії “Роснефть”.