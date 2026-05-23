Посольство США у Києві 23 травня оприлюднило безпекове попередження для громадян в Україні “потенційно значну повітряну атаку протягом наступних 24 годин”, пише УНН.

Посольство США в Києві отримало інформацію потенційно значну повітряну атаку, яка може статися будь-коли протягом наступних 24 годин. Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги – ідеться у заяві посольства.

Як повідомляється, це стосується “України, всіх районів”.