Спалах рідкісного штаму вірусу Ебола в Демократичній Республіці Конго вже став третім за величиною в історії, всього через кілька тижнів після його ймовірного початку, повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Вірус швидко поширюється в одному з найбільш нестабільних та вразливих регіонів світу, викликаючи занепокоєння у американських та міжнародних чиновників сфери охорони здоров’я. Скорочення міжнародної допомоги в галузі охорони здоров’я за останні півтора року погіршує ситуацію, кажуть деякі керівники сфери охорони здоров’я.

За даними ВООЗ, станом на п’ятницю в Конго було вже зареєстровано щонайменше 750 підозрюваних випадків захворювання та 177 підозрюваних смертей, а також два випадки захворювання в Уганді серед мандрівників. У суботу стало відомо про три нові випадки в Уганді.

За словами міжнародних представників охорони здоров’я, поширюваний нині штам Bundibugyo до цього спричинив лише два попередні спалахи та є настільки рідкісним, що його не включили до лабораторних тестів на Еболу, де стався останній спалах, що затримало його виявлення. Немає схвалених вакцин чи методів лікування, що робить спалах ще більш ризикованим.

Найперспективнішим кандидатом для цього штаму є вакцина, розроблена на основі вакцини, яка вже схвалена для штаму Zaire, сказав доктор Васі Мурті, представник ВООЗ. Імовірно, знадобиться від шести до дев’яти місяців, щоб підготувати дози для клінічних випробувань, сказав він.